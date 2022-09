Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira, 14

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (14/9), exibe o filme “O Que Esperar Quando Você Está Esperando” após “O Cravo E A Rosa”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "O Que Esperar Quando Você Está Esperando"

Os desafios da paternidade iminente viram as vidas de cinco casais de cabeça para baixo. Duas celebridades se desesperam com as demandas surpreendentes da gravidez. Hormônios causam estragos em uma autora louca por bebês, enquanto seu marido tenta não ser superado por seu pai, que espera gêmeos com sua jovem esposa troféu.

O marido de uma fotógrafa não tem certeza dos planos de adoção da esposa. Uma conexão única resulta em uma gravidez surpresa para os proprietários rivais de caminhões de alimentos.

TRAILER DA SESSÃO DA TARDE HOJE

FICHA TÉCNICA DE "O Que Esperar Quando Você Está Esperando"

Título Original: What To Expect When You're Expecting

What To Expect When You're Expecting Elenco: Anna Kendrick; Cameron Diaz; Chris Rock; Dennis Quaid; Elizabeth Banks; Jennifer Lopez;Matthew Morrison;Rodrigo Santoro

Direção: Kirk Jones

Kirk Jones Nacionalidade: Americana

