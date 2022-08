Segurança Vanderlei Bambam é preso após manter a namorada Amanda Souza em cárcere privado

A influenciadora Amanda Souza teria sido proibida de sair de casa desde a última quarta-feira (10) pelo segurança Uanderglei da Conceição, conhecido como Vanderlei Bambam. As informações são das investigações da Polícia Civil, divulgadas após prisão em flagrante realizada pelo 30º DP, do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Amanda chegou a pedir por socorro para fugir das agressões. Vanderlei Bambam foi preso pelo abuso e por mantê-la em cárcere privado.

Nesta sexta-feira (12), o segurança foi levado para o Presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio. Segundo Amanda, ele chegou a fazer ameaças de matá-la caso ela fugisse do local em que estava presa.

Agressões físicas

Nas imagens divulgadas no Instagram, Amanda surgiu com o rosto machucado e sangrando. “Oh! A minha boca sangrando. Minha boca está sangrando aqui, ó”, disse Amanda, enquanto mostrava o ferimento aos prantos.

Legenda: Amanda publicou imagens das agressões Foto: reprodução/Instagram

Em seguida, as imagens são interrompidas por Vanderlei, que surge alegando não ter cometido nenhuma agressão contra a mulher. "Chorando sem eu ter feito nada. Fazendo escândalo aqui. De novo! Fazendo escândalo", disse ele.

Amanda também pediu várias vezes para deixar o local e, além disso, solicitou ajuda dos seguidores. Por conta disso, é possível ouvir no vídeo a voz do segurança para que ela parasse com a exposição do caso.

Essa, inclusive, não é a primeira vez que Vanderlei Bambam é acusado de agressão. Ele tem passagens na polícia em 2017 e 2021 por agressão a namoradas. No ano passado, ele foi acusado pela ex-namorada Lays Peace.

