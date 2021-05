Renan Calheiros troca seu nome em placa para exibir número de vítimas do coronavírus durante CPI

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) fez uma intervenção em sua placa durante participação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. Relator da CPI, ele trocou o seu nome para o número de vítimas do coronavírus no País, atualmente com mais de 425 mil mortos.

A sessão desta quarta-feira (12) recebe o ex-secretário de Comunicação Social do Planalto, Fábio Wajngarten. Ele foi convocado após pontuar "incompetência" do Ministério da Saúde em relação a ações contra a doença em entrevista à Revista Veja.

O depoimento do ex-secretário foi iniciado às 10h, e só o relator da CPI realizou questionamentos até as 11h15 desta quarta. Renan Calheiros interrompeu Wajngarten em alguns momentos para reforçar o conteúdo de suas indagações.