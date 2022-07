Regina Duarte precisará devolver mais de R$ 319 mil por prestação de contas com Lei Rouanet

A atriz Regina Duarte, que já foi secretária especial da Cultura no governo Bolsonaro, terá que devolver R$ 319,6 mil aos cofres públicos após recusa de prestação de contas de um projeto financiado pela Lei Rouanet.

Segundo o Diário Oficial da União dessa quinta-feira (21), o secretário especial da Cultura, Hélio Ferraz, agora titular da pasta, negou recurso da empresa da artista sobre as contas da peça 'Coração Bazar'.

Informações da revista Veja apontam que a área técnica do então Ministério da Cultura já reprovou as contas do espetáculo em 2018. Na ocasião, a empresa de Regina captou R$ 321 mil e, por conta da decisão, deveria restituir R$ 319,6 mil ao Fundo Nacional da Cultura.

Até o momento, a dívida ainda não tinha sido cobrada pela apresentação de recurso, negado nesta semana.

Argumentação

André Duarte, filho de Regina e outro sócio da empresa, revelou à Veja que as contas foram reprovadas por causa da falta de comprovantes de que a peça havia sido apresentada sem ingressos entre 2004 e 2005.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil