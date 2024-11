Quem foi apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve que morreu em acidente de moto em SP

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, que morreu em um acidente de moto neste domingo (17) em Campinas (SP), fundou a igreja Bola de Neve, uma das maiores denominações evangélicas do Brasil. Também chamado de Apóstolo Rina, Rinaldo Luiz ficou conhecido como um líder carismático e com forte presença nas redes sociais.

Desde junho deste ano, o pastor estava afastado das funções de liderança na igreja por conta das denúncias de violência doméstica contra a esposa, a pastora e cantora gospel Denise Seixas.

Ela obteve na Justiça medida protetiva contra o marido após denunciá-lo por violência psicológica, injúria e difamação. De acordo com a decisão, o apóstolo tinha que manter distância mínima de 300 metros da mulher, seus familiares e testemunhas do processo.

No mês seguinte, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) deu um prazo para que o pastor entregasse voluntariamente todas as armas que tinha em seu nome. À época, ele negava as acusações e dizia confiar na apuração "técnica e isenta" dos fatos.

Em julho, a Justiça de São Paulo determinou que Rinaldo entregasse todas as armas que estão em sua posse, segundo informação do g1. Na decisão, o desembargador Hugo Maranzano deu prazo de 48 horas para a apreensão das armas do líder religioso a partir da notificação da decisão judicial.

Fundação da igreja

A Igreja Bola de Neve foi fundada pelo apóstolo em São Paulo, em 1999, e se beneficiou da forte expansão das igrejas evangélicas no país nos últimos 20 anos.

Seguindo a linha das igrejas neopentecostais, a Bola de Neve buscou se aproximar do público jovem, com sua imagem e do fundador - que foi surfista - associadas à prática de esportes.

Atualmente, segundo informa seu site oficial, a Bola de Neve tem 320 templos em todas as regiões do Brasil e em todos os continentes, inclusive na África, Ásia e Oceania. A igreja tem forte presença também nos Estados Unidos. Na América do Sul, a igreja está presente em todos os países.