Quem é o 'Sem Alma', PM foragido no Rio conhecido pela crueldade de seus crimes

O policial militar Rafael do Nascimento Dutra, conhecido como 'Sem Alma', está foragido da Justiça do Rio de Janeiro. O Disque Denúncia do RJ divulgou, na quarta-feira (19), um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro do agente.

Rafael é suspeito de chefiar uma quadrilha de matadores que teria matado o miliciano 'Marquinho Catiri' em novembro de 2022. Ele teve a morte planejada por um ano, segundo a polícia.

O grupo de 'Sem Alma', também é suspeito de outros quatro homicídios. O último teria ocorrido em junho, quando o ex-chefe de segurança de um dos presídios do Complexo Penitenciário de Bangu, o inspetor penal Bruno Kilier da Conceição Fernandes, de 35 anos, foi assassinado no Recreio dos Bandeirantes.

Outras vítimas seriam João Joel de Araújo, morto em maio do ano passado, e Tiago Barbosa, em junho. A perícia realiza nos fuzis utilizados nos assassinatos dos dois revelou que as armas também foram usadas no homicídio de Marquinho.

Quem é o foragido

Segundo investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Rafael ganhou o apelido de 'Sem Alma' devido à crueldade com que age.

A polícia conseguiu prender dois integrantes do grupo o qual pertence 'Sem Alma', também conhecido como novo escritório do crime. José Ricardo Gomes Simões foi detido em março deste ano.

Outro suspeito, George Garcia de Souza Alcovias, foi capturado em dezembro do ano passado, quando tentava fugir para o Paraguai.

Informações sobre a localização do criminoso podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia pelos números: