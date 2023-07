Quem é o carteiro desaparecido após mandar mensagem de despedida para esposa

Desaparecido desde o início de julho, o carteiro Wilson Pereira dos Santos, de 45 anos, é considerado “bom e tranquilo” pela esposa. O comportamento do homem, no entanto, começou a ter mudanças no ano passado, quando, segundo a companheira, “o dinheiro parou de entrar”. Wilson se despediu da esposa enviando mensagem que dizia: "Tô partindo, não vou mais voltar". A Polícia investiga o desaparecimento.

Em entrevista ao G1, a esposa de Wilson contou que ele tem uma vida estável, com a família unida e trabalhando na mesma função há cerca de 25 anos. “Calmo e reservado”, gosta de assistir televisão e vídeos na internet.

Os dois estão juntos há duas décadas e moram em um apartamento em São Vicente, no litoral de São Paulo. Durante o período, descrito como “tranquilo” pela mulher, todas as contas eram pagas em dia e o casal não passava nenhum tipo de dificuldade.

“De 2022 para cá, a situação mudou. Não via a 'cor do dinheiro' em ticket de alimentação e muito menos o salário dele. Está tudo atrasado. A conta de luz era eu que estava pagando. Pensei que ele pagava o condomínio, mas também não.” revelou.

MISTÉRIO

Desconfiando que o pagamento do marido estava sendo usado para outros fins, a companheira chegou a questionar o carteiro sobre o paradeiro do dinheiro. Wilson, porém, costumava desviar a conversa, em uma tentativa de acalmá-la.

Na semana anterior ao desaparecimento, o homem confidenciou a vontade de que as coisas se resolvessem logo. “Ele falou que precisava muito resolver tudo. Disse que se tudo desse certo até sexta-feira… Ai ele parou. Acho que é a dívida que ele iria pagar [...] Quando chegou essa tal sexta-feira, acho que não aconteceu o que ele estava imaginando.” contou a esposa.

RELEMBRE O CASO

No sábado (8), o carteiro recebeu uma ligação e se trancou no quarto, deixando o quarto momentos depois, de banho tomado e roupa trocada. Intrigada, a esposa chegou a perguntar quem havia telefonado, mas o homem não respondeu e saiu de casa, alegando ir levar o lixo para fora.

Uma hora após deixar a residência, Wilson mandou diversas mensagens à esposa, desculpando-se por suas “burradas” e declarando seu amor por ela. O homem ainda chegou a revelar onde estavam seus documentos pessoais e senhas bancárias.

A mulher registrou um Boletim de Ocorrência (BO), notificando o desaparecimento do esposo às autoridades. No documento, ela afirmou que o carteiro não tem depressão, não usa remédios controlados, entorpecentes e nem consome bebida alcoólica.