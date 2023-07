Caso Jeff Machado: ex-companheiro de Bruno revela ter sido chantageado há quase um ano

Em meio às investigações da morte do ator Jeff Machado, agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) ouviram o depoimento de Rodrigo Alvim, ex-companheiro de Bruno de Souza Rodrigues, principal suspeito do assassinato de Jefferson. Nesta segunda-feira (17), o professor relatou que estava sendo chantageado por um número desconhecido há cerca de um ano.

Conforme o GLOBO, Rodrigo recebeu mensagens anônimas que ameaçavam publicar fotos íntimas dele nas redes sociais. As mensagens pediam que ele fosse obediente, ou a família sofreria as consequências. Porém, posteriormente começou a exigir um pagamento, estando ciente de que o professor tinha uma casa, apartamento e um carro.

Na época, Bruno aconselhou Rodrigo a fazer o pagamento, para evitar consequências aos familiares do professor. Dentre os pedidos, foi exigido um valor de R$ 420 mil, e posteriormente de mais R$ 480 mil.

Com medo da chantagem, o professor vendeu o carro modelo Ford Ecosport e uma casa em Guaratiba. Também efetuou empréstimos bancárias e dinheiro que estava guardado na poupança. Rodrigo entregou a quantia para Bruno Rodrigues.

Caso Jeff Machado

O ator foi morto no dia 23 de janeiro dentro de casa em Guaratiba, no Rio de Janeiro, mas só teve o corpo encontrado no dia 22 de maio em um baú concretado em Campo Grande.

A Polícia acredita que Jeff Machado tenha sido vítima de um crime premeditado e foi morto com um fio de metal, na casa dele, em Guaratiba.

Jeff teria conhecido o produtor Bruno Rodrigues durante a pandemia de Covid-19 e já havia extorquido o ator em R$ 20 mil, com a promessa de um papel em uma novela global.

Bruno era um "amigo" de Jeff. De acordo com a família da vítima, ele estava com os cartões bancários e as chaves da casa e do carro do ator. Foi ele quem registrou o desaparecimento de Jeff.