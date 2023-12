Quando desmontar a árvore de Natal? Saiba o que indica a tradição

Passados os dias 24 e 25 de dezembro, surge, sempre, a dúvida: quando desmontar a árvore de Natal e encaixotar novamente os enfeites em verde, branco e vermelho?

Veja também

Normalmente, a tradição católica orienta que o desmonte da árvore natalina seja feito no dia 6 de janeiro, quando é celebrado o Dia dos Reis Magos.

No entanto, o Vaticano orienta que os católicos só guardem as decorações após a celebração do batismo de Jesus Cristo, comemorada, em 2024, no domingo (7).

Já quem celebra o Natal, mas não é católico, pode desmontar a árvore quando achar que deve.

O que é o Dia dos Reis Magos?

Segundo a Arquidiocese de Fortaleza, 6 de janeiro é a data dedicada aos Reis Magos, que visitaram o menino Jesus no presépio após serem conduzidos pela estrela.