Veja 10 mensagens para você enviar e celebrar o Natal em 2023

O clima mágico que contagia as ruas das cidades, com as luzes coloridas decorando as residências e os presentes embaixo das árvores, marcam este período do ano, coroado neste 25 de dezembro.

Criada pela Igreja Católica há mais de 1.600 anos, a data marca a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, filho de Deus, para os cristãos. Ao longo do tempo, o 25 de dezembro ganhou símbolos especiais como árvores, presentes e músicas.

Legenda: Reuniões de Natal são realizadas entre amigos e familiares Foto: Shutterstock

O Natal é época de solidariedade e amor ao próximo, e uma das formas mais particulares de celebrar a data é enviando mensagens de carinho a amigos e família. Por isso, o Diário do Nordeste separou dez frases para celebrar este dia de Natal.

VEJA 10 MENSAGENS DE NATAL