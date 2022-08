Prouni 2022.2: MEC divulga resultado da segunda chamada

O resultado da segunda chamada para o Prouni 2022.2 foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira (29). Os candidatos agora têm até o dia 8 de setembro para comprovar as informações dadas no ato da inscrição

Para conferir o resultado, o aluno deve acessar o Portal Único de Acesso. O prazo para participar da lista de espera é entre 13 e 14 de setembro.

O resultado sai no dia 17 de setembro. Quando o candidato for considerado pré-selecionado, ele passa para a fase de comprovação de informações, de 19 a 23 de setembro.

QUEM PARTICIPA DO PROUNI?

Podem participar do Prouni estudantes interessados em bolsas de estudo parciais (50%) ou integrais (100%) em diversas universidades privadas, desde que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e atingido, no mínimo, a média de 450 pontos em cada matéria do exame.

Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de Redação, nem ter participado como treineiro.

Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.