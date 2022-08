Acidente Manacapuru: alegoria despenca e deixa mais de 20 feridos em cidade do Amazonas; veja vídeo

Uma alegoria despencou de um guindaste, nesse domingo (28), ferindo mais de 20 pessoas durante o Festival de Cirandas de Manacapuru, realizado na cidade de Manacapuru, Interior do Amazonas. Três vítimas ficaram em estado grave, sendo transferidas para a capital, Manaus.

O acidente aconteceu durante a apresentação da Flor Matizada, na arena do Parque do Ingá. O Governo do Estado confirmou, em nota, que o episódio deixou feridos. As informações são do portal g1.

"Até o momento, 23 pessoas precisaram de atendimento e foram encaminhadas para o Hospital de Manacapuru. Três vítimas, em situação mais grave, foram transferidas para Manaus e estão em deslocamento", diz o comunicado.

Ainda segundo a administração estadual, agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) acompanhavam a realização do evento e prestaram os primeiros socorros às vítimas. O festival começou na última sexta-feira (26) e deveria se encerrar no domingo.

Os feridos que permaneceram no município foram encaminhados para o Hospital Geral Lázaro Reis, no bairro São José. A Prefeitura de Manacapuru informou que a unidade de saúde está equipada para atender o grupo.

"Informamos também que toda uma estrutura médica estava montada no Parque do Ingá e que os primeiros atendimentos foram feitos ainda no local", diz em nota.

Na capital, os hospitais e pronto-socorros 28 de Agosto, Dr. Platão Araújo e João Lúcio estão em alerta para receber as pessoas transferidas, conforme o Governo do Amazonas.

O governador Wilson Lima (União Brasil) lamentou o ocorrido, conforme nota. "Ele colocou toda a estrutura do Governo do Estado à disposição para ajudar em tudo o que for necessário e determinou o envio de mais quatro ambulâncias de suporte avançado para a cidade, para atender a eventuais necessidades das vítimas."

Conforme o g1, o Festival de Cirandas e Manacapuru acontece anualmente no município homônimo. Três agremiações - Flor Matizada, Guerreiros Mura e Tradicional — se apresentam e disputam o título de ciranda campeã.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil