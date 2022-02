ProUni 2022: saiba qual a nota mínima e demais requisitos para conseguir uma bolsa

O Programa Universidade para Todos (Prouni), do Ministério da Educação oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.

Para participar recebendo bolsa de 50% ou 100% é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na edição do ano anterior ao processo seletivo do ProUni. Além isso, o programa exige alguns outros requisitos, como nota mínima de 450 pontos de média, confira:

Ter obtido a nota mínima, estabelecida pelo MEC, de 450 pontos de média e não ter zerado na redação.

Comprovar renda familiar de até três salários mínimos, no caso das bolsas 50%.

Comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio para bolsas de 100%.

Também é possível receber o benefício caso seja uma pessoa com deficiência ou um professor em exercício da rede pública de ensino básico, "incluído no quadro permanente da instituição e que esteja concorrendo a uma vaga em curso de licenciatura, normal superior ou pedagogia", aponta a instituição.

Confira cronograma do Prouni 2022

Inscrições: 22 a 25 de fevereiro

22 a 25 de fevereiro 1ª chamada: 2 de março

2 de março Comprovação de informações da 1ª chamada: 3 a 14 de março

3 a 14 de março 2ª chamada: 21 de março

21 de março Comprovação de informações da 2ª chamada: 21 a 29 de março

21 a 29 de março Inscrição na Lista de Espera: 4 a 5 de abril

4 a 5 de abril Divulgação da Lista de Espera: 7 de abril

7 de abril Comprovação de informações da Lista de Espera: 8 a 13 de abril

Prouni para estudantes de escola privada

Estudantes vindos de escolas particulares na "condição de bolsista parcial da respectiva instituição, ou sem a condição de bolsista" terão acesso ao Programa Universidade para Todos (Prouni).

A nova deliberação é fruto de uma mudança na Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (7) com a assinatura do presidente Jair Bolsonaro.

Antes dessa norma, apenas egressos de escolas públicas ou de colégios privados que não pagassem as mensalidades poderiam pleitear uma vaga no programa.

Inscrições no Prouni

O candidato pode escolher, em ordem de preferência, até duas opções de curso, instituição, e turno dentre as bolsas disponíveis, de acordo com seu perfil. Essa escolha devem estar de acordo com sua ordem de preferência e seu perfil socioeconômico.

Concorrentes com deficiência ou que se autodeclarar indígena, preto ou pardo podem optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas. É possível alterar as opções enquanto o período de inscrições estiver aberto.