Protesto ocupa supermercados em estados do Brasil para arrecadar cestas básicas

O Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) organizou no último sábado (17) uma série de manifestações para arrecadar cestas básicas pelo Brasil, ocupando supermercados pelo Natal sem fome. No Ceará, algumas famílias ocuparam um supermercado na capital cearense com o intuito de arrecadar cestas básicas para famílias carentes.

O ato fez parte de uma série de manifestações ao redor do Brasil pelo Natal sem fome. Ao todo foram ocupados supermercados em mais de 10 estados.

Pelo Instagram, o MLB publicou vários stories mostrando as movimentações pelo Brasil, incluindo as manifestações em Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo.

No Ceará, o movimento contou com a presença do ex-candidato ao Governo do Estado, Serley Leal (UP), que reforçou o apoio às pessoas que estavam em um supermercado na Avenida Antônio Sales.

"São milhões de pessoas sem um prato de comida. São milhões de famílias que terão seus filhos e parentes sem colocar comida na mesa, então o movimento tem todo o nosso apoio. Viva o Natal sem fome do MLB", disse Leal.

A rede de supermercados e associação da rede de supermercadistas não se manifestaram sobre os atos.

O Diário do Nordeste ainda entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), demandando se foi registrada alguma ocorrência adversa, mas aguarda retorno. A matéria será atualizada mediante envio de nota.

Pessoas presas na Paraíba

Na Paraíba, o grupo de manifestantes encontrou resistência dos policiais por conta da ocupação. Ao todo três dos envolvidos no protesto foram detidos e levados à delegacia. Mas dois deles já foram soltos, segundo informações publicadas na conta do MLB no Instagram.

Por outro lado, em outras regiões do Brasil, não houve registros de embates das pessoas realizando as ocupações e a Polícia, apesar de haver registros de manifestantes entoando cantos sobre a atuação policial, como em Belo Horizonte.

Em Brasília, contudo, o MLB reportou ter tido bons resultados e arrecadado pelo menos 150 cestas básicas.

Suposta invasão

Nas redes sociais, o Movimento dos Trabalhadores/as Rurais Sem Terra do Ceará (MST) rebateu acusações de que teria invadido o supermercado onde as famílias estavam arrecadando as cestas básicas.

"O Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra do Ceará, vem a público repudiar a difusão de notícia falsa, acusando o Movimento de invadir supermercados em Fortaleza exigindo cestas básicas. Isso não é verdade, façam apuração dos fatos e sigam os princípios éticos do jornalismo", disse o MST.