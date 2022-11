Primeiro dia de julgamento de Flordelis tem bate-boca

Três anos e quase cinco meses após o assassinato a tiros do pastor Anderson do Carmo, a mulher dele, a cantora, pastora evangélica e ex-deputada federal pelo PSD Flordelis dos Santos de Souza, 61 anos, começou a ser julgada nesta segunda-feira (7). O primeiro dia do julgamento aconteceu no Tribunal do Júri de Niterói, na Região Metropolitana do Rio e foi marcado por bate-boca.

Conforme a revista Veja, houve troca de acusações entre os advogados de defesa e os promotores e advogados assistentes da acusação. Além disso, Flordelis chorou muito, principalmente ao perceber a presença dos parentes na plateia.

Em meio ao depoimento de Bárbara Lomba, delegada responsável pelo inquérito, a defesa acusou o Ministério Público de manipular o juri na interpretação de conversas encontradas no celular de Flordelis.

Em outro momento do julgamento, a juíza Nearis Carvalho Arce pediu a uma advogada da defesa para acelerar as perguntas, que por sua vez respondeu rispidamente: “se não quer que eu fale, comunica”.

A tensão permaneceu ao longo dos depoimentos. Inclusive, o advogado da família, Ângelo Máximo revelou que foi ameaçado de receber um processo administrativo por parte da defesa de Flordelis porque se pronunciou sobre o papel encontrado na cela da ex-deputada federal. Ela escondeu um celular nas partes íntimas, que veio embrulhado em um papel que tinha números de telefone.

Ângelo Máximo Advogado da família “Isso quem disse não fui eu, foi a policial penal. E estão usando isso para me ameaçar, dizer que não estou sendo ético. A falta de ética é ameaçar um colega”.

Assassinato de Anderson do Carmo

Legenda: Além de Flordelis, mais nove pessoas são suspeitas de participação no crime Foto: reprodução

Anderson foi morto a tiros dentro de casa na madrugada de 16 de junho de 2019 em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Segundo a investigação, Flordelis planejou o homicídio e foi responsável por arregimentar e convencer o executor direto e demais acusados a participarem do crime sob a simulação de ter ocorrido um latrocínio. A deputada também teria financiado a compra da arma e avisou da chegada da vítima no local em que foi executada, de acordo a denúncia.

O motivo do crime, descreve a denúncia, seria o fato de a vítima manter rigoroso controle das finanças familiares e administrar os conflitos de forma rígida, não permitindo tratamento privilegiado das pessoas mais próximas a Flordelis, em detrimento de outros membros da numerosa família.

Além da antiga parlamentar, mais dez pessoas foram denunciadas pelo crime: sete filhos dela, uma neta, um ex-policial militar e a esposa dele.

Réus condenados sobre o caso até novembro de 2022:

Carlos Ubiraci — em 2022, foi absolvido das acusações de homicídio triplamente qualificado e de tentativa de homicídio, mas condenado a 2 anos e 2 meses de prisão por associação criminosa;

Adriano dos Santos Rodrigues — em 2022, o filho adotivo de Flordelis, foi condenado a 4 anos, 6 meses e 20 dias de prisão por associação criminosa e uso de documento falso;

Marcos Siqueira Costa — em 2022, o ex-PM foi condenado a 5 anos e 20 dias de prisão por associação criminosa e uso de documento falso;

Andrea Santos Maia — em 2022, a esposa de Siqueira foi condenada a 4 anos e 3 meses e 10 dias de prisão por associação criminosa e uso de documento falso.

Lucas Cezar dos Santos de Souza — em 2021, o filho adotivo de Flordelis foi condenado a 9 anos em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado. Ele foi acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma usada no assassinato do pastor.

Flávio dos Santos Rodrigues — o filho biológico da ex-deputada foi condenado, em 2021, a Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil