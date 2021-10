Prédio de três andares desaba no município de Nilópolis, no Rio de Janeiro

Um prédio de três andares desabou no município de Nilópolis, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (24). As informações foram concedidas pelo Corpo de Bombeiros local ao portal g1.

As últimas atualizações do caso apontam que duas pessoas haviam sido resgatadas com vida dos escombros, mas não se sabe, até o momento, qual o balanço de feridos no acidente.

Os bombeiros do Quartel de Nilópolis foram acionados por volta das 6h45 deste domingo (24) para atender incidente no bairro Olinda.

Ainda de acordo com as equipes designadas à ocorrência, o imóvel estava localizado na esquina da Estrada Nilo Peçanha com Rua Coronel José Muniz.

Moradores

Conforme atualização de testemunhas no local, duas famílias moravam no edifício, que possuía um apartamento por andar.

No primeiro, viviam uma mulher e a filha adolescente. Enquanto o segundo estava vazio, no terceiro morava um casal de idosos.

Até o momento, apontam os vizinhos do imóvel, o casal de idosos e a adolescente foram resgatados com vida. No entanto, um jovem, que não morava no prédio, ainda está sendo procurado nos escombros.