Prazo para se inscrever na lista de espera do Prouni 2022 termina nesta terça-feira (5)

O prazo para inscrição na lista de espera do Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2022 se encerra nesta terça-feira (5). Os estudantes devem acessar o site do benefício para manifestar interesse na bolsa. O resultado da pré-seleção será divulgado na próxima quinta-feira (7).

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a lista de espera do Prouni será única para cada curso e turno do local de oferta, independentemente da opção original dos candidatos por vagas destinadas a cotas ou ampla concorrência.

Quem pode entrar na lista de espera

1ª opção de curso:

Reprovado nas chamadas regulares;

Pré-selecionado na segunda opção de curso, mas reprovado por não formação de turma.

2ª opção de curso:

Reprovado nas duas chamadas regulares e quando não houver formação de turma ou bolsas disponíveis na primeira opção de curso;

Pré-selecionado na primeira opção de curso, reprovado por não formação de turma.

Entenda o Prouni

O Prouni é uma das opções de acesso ao ensino superior que usam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os participantes podem manifestar interesse nas bolsas de estudo parciais (que cobrem 50% da mensalidade) e integrais (100%) em instituições de ensino superior particulares.

O resultado da segunda chamada do primeiro semestre desse ano foi divulgado no último dia 21. Desde então, os estudantes pré-selecionados têm até o dia 29 de março para comprovar informações como renda familiar e comprovante de conclusão do ensino médio, prestadas no ato da inscrição.

Veja o cronograma do Prouni 2022: