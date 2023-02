Prazo para inscrição no Sisu 2023 se encerra nesta sexta (24); veja como participar

O prazo de inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do 1° semestre, se encerra nesta sexta-feira (24), às 23h59. O programa, que utiliza os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, permite que os cadastrados concorram a vagas em universidades públicas.

Os interessados em participar da seleção deverão acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, onde realizarão sua inscrição no sistema, e, em seguida, selecionarão duas opções de curso. No site do Sisu, é possível consultar as notas de corte dos cursos ofertados no programa.

É importante ressaltar que, para efetuar a inscrição, é necessário que o estudante tenha participado da edição 2022 do Enem, e conseguido obter nota superior à zero na redação.

APROVAÇÃO

Para conquistar uma vaga, o candidato deverá ser aprovado em um dos cursos marcados durante a sua inscrição. A aprovação acontece caso o estudante tenha obtido nota maior à chamada “nota de corte” de sua respectiva categoria, em sua 1ª opção.

Entretanto, se sua pontuação não tiver sido suficiente, ele ainda poderá ser aprovado em sua 2° opção de curso, caso tenha conseguido manter-se dentro da zona final de candidatos classificados.

Aqueles que tenham resultados suficientes para aprovação nas duas alternativas, só poderão se matricular em sua opção prioritária.

RESULTADOS

O resultado final poderá ser conferido no dia 28 de fevereiro, quando os candidatos terão acesso à lista de aprovados na chamada regular.

LISTA DE ESPERA

Os inscritos que não obtiverem notas suficientes para conquistar uma vaga na chamada regular, ainda poderão participar da lista de espera de um dos dois cursos almejados. No entanto, é necessário destacar que essa etapa só ocorre se houver vagas não preenchidas na chamada inicial.

A alternativa ficará disponível para os estudantes entre os dias 28 de fevereiro e 8 de março.