Porsche blindado recebe tiros em tentativa de assalto e motorista consegue escapar; veja vídeo

O motorista de um Porsche blindado sofreu uma tentativa de assalto, na última sexta-feira (23), em Rio Pequeno, Zona Oeste de São Paulo. Ele conseguiu escapar da abordagem criminosa devido à carcaça especial do carro de luxo, que resistiu a, pelo menos, quatro disparos realizados pelos criminosos contra o veículo.

O crime foi registrado por câmeras de segurança próximas ao local. Nas imagens, é possível observar que a vítima foi abordada por três homens, que desembarcam de um automóvel, onde está o quarto comparsa deles. O trio efetua tiros contra o condutor, que dá a ré, colide contra o carro dos suspeitos e acelera para escapar, quase atropelando um dos indivíduos.

Ao portal g1, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado de São Paulo informou que o motorista não registrou boletim de ocorrência sobre o caso. A gravação foi encaminhada para o 51º DP, unidade responsável pela região, para realização de diligências visando a identificação e prisão dos suspeitos.

