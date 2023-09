Policial militar reformado de Minas Gerais atira e mata cachorro de influenciadora no Espírito Santo

Um cão da raça golden retriever, chamado de Churros, foi morto após ser baleado por um subtenente da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, de 52 anos. O caso ocorreu, na tarde de sábado (9), na Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo. O animal pertencia a influenciadora Iasmin Lima Peçanha Avelar, de 32 anos. As informações são do Portal g1.

Iasmin disse no Boletim de Ocorrência (B.O.) que ela estava passeando com o animal quando ele pulou no policial. O militar teria se assustado e dito "eu vou matar seu cachorro". Em seguida, o PM disparou duas vezes contra o cão.

A influenciadora relatou ao g1 que, no sábado, ela passeava com o marido, três crianças e o cão. Ela relatou que seu cachorro estava solto e andava a alguns metros na frente dela. Em um determinado momento, o animal latiu e pulou no policial, identificado como Anderson Carlos Teixeira, que teria se assustado.

Conforme o relato de Iasmin, o militar, então, teria dito: "eu vou matar seu cachorro". Em seguida, efetuado dois disparos, atingindo Churros, que tinha três anos. O PM saiu do local sem socorrer o animal . A Polícia Militar do Espírito Santo foi acionada e encontrou o suspeito.

A dona de Churros disse que ele costuma ficar dentro de casa, "é muito dócil e só sai para passear de vez em quando".

PM diz ter sido atacado

Segundo o portal g1, o militar alegou em no Boletim de Ocorrência, que estava apenas caminhando quando foi atacado pelo golden retriever duas vezes. Ele disse ainda que, na primeira vez, pediu aos donos do animal que o segurassem, pois o cachorro estava sem focinheira.

O militar disse ainda que, na segunda vez que foi atacado, querendo resguardar sua integridade física, sacou a pistola e atirou uma vez.

O policial militar foi encaminhado à Delegacia Regional de Guarapari. A Polícia Civil informou ao g1 que o PM foi autuado em flagrante por maus-tratos aos animais e, em seguida, encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.

Sem fiança

Na manhã deste domingo (10), o policial passou por audiência de custódia. Ele foi liberado sem o pagamento de fiança. A Justiça do Estado do Espírito Santo determinou que o militar deverá cumprir medidas cautelares, como não sair da Grande Vitória sem autorização prévia e não frequentar bares e boates. O PM também não pode usar arma de fogo enquanto as medidas estiverem em vigor. A dona do cão ainda teve que assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por não guardar com a devida cautela animal perigoso, e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.