Jovem atingida por avião ultraleve no Rio de Janeiro tem morte encefálica

A jovem Carolina Kethelim, de 22 anos, atingida por um avião ultraleve em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no último sábado (9), teve morte encefálica, neste domingo (10). As informações são do portal g1.

Carolina deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado gravíssimo e foi internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital.

Conforme a publicação do g1, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) deu início ao protocolo de morte encefálica da jovem Carolina Kethelim, na tarde deste domingo (10).

O HGNI informou que o protocolo de morte encefálica determina que os médicos realizem uma série de exames para avaliar seu estado clínico e neurológico. Nesse processo, os médicos têm 6 horas para confirmar ou não a morte da paciente.

A suspeita de morte cerebral começa quando o médico observa alguns sinais, como a falta de reatividade supraespinhal (ausência de reflexos motores), o estado de Coma não perceptivo (coma profundo), a apneia (ausência de respiração) persistente e a temperatura corporal acima de 35 °C, segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM).