Corpo de jovem desaparecido após pular de cachoeira em Goiás é encontrado

Na manhã, deste sábado (9), o Corpo de Bombeiros de Goiás localizou o corpo de Thiago Luiz Turuta (22). O jovem estava sumido desde o feriado de 7 de Setembro.

Segundo testemunhas, ele desapareceu após mergulhar em um rio localizado em Itaguaçu, distrito de São Simão (cerca de 293 km da capital Goiânia).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Luiz pulou de uma cachoeira localizada no Rio Doce. O corpo foi encontrado próximo à ponte de Itaguaçu, cerca de 300 metros do local da ocorrência.

Local tem cachoeiras

Ao g1 Goiás, o sargento Leonardo Lacerda deu detalhes do resgate. "O local de onde o corpo flutuou dá aproximadamente 15 metros de profundidade. Os bombeiros estavam mergulhando próximo e foi quando ele flutuou", disse.

O local onde o jovem desapareceu possui diversas cachoeiras e quedas d'água. É um ponto conhecido pela grande circulação de turistas.