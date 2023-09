Polícia retoma buscas por escoteiro desaparecido há 38 anos em SP; entenda caso

A Polícia Civil decidiu retomar as buscas, nesta segunda-feira (18), pelo escoteiro Marco Aurélio Simon, desaparecido na trilha do Pico dos Marins, em Piquete, em 1985. Uma nova varredura será realizada com escavações na região em que ele foi visto pela última vez, há 38 anos.

Conforme o g1, o caso aconteceu na cidade do interior de São Paulo, que fica localizada a 200km da capital paulista. Na época, o jovem estava acompanhado do líder de escotismo do grupo e de mais três amigos, todos com 15 anos, mesma idade que Marco tinha.

Assuntos relacionados

Após mais de três décadas, o caso foi arquivado e desarquivado, contando com interrogatórios, escavações e cobertura nacional. Nenhuma pista concreta sobre o desaparecimento foi encontrada neste período.

Porém, as buscas foram retomadas por conta de novas evidências, que apontam que o corpo do escoteiro pode estar enterrado no Pico dos Martins. A informação foi apurada com o auxílio de drones com capacidade de detecção de materiais em grande profundidade.

Buscas pelo corpo do escoteiro

Após os drones sobrevoarem a região, cinco pontos da região foram mapeados como possíveis locais em que os ossos estariam enterrados.

Assim, a partir desta segunda-feira (18), as escavações começaram a ser realizadas para tentar localizar os ossos do escoteiro. A ação deve durar cerca de cinco dias.

O escoteiro Marco Aurélio desapareceu no dia 8 de junho de 1985. Na época, os agentes públicos realizaram buscas por 28 dias na região. Apesar da Polícia Civil abrir um inquérito para investigar o desaparecimento, o caso foi arquivado sem respostas.