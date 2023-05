Polícia prende homem e mulher flagrados com bebê de 2 anos de SC por suspeita de tráfico de pessoas

A Polícia Civil prendeu uma mulher de 41 anos e um homem de 52 anos em flagrante, na noite desta segunda-feira (9), por tráfico de pessoas na capital paulista. Segundo o G1, Roberta Porfírio e Marcelo Valverde foram flagrados com o menino de dois anos que era considerado desaparecido em Santa Catarina.

A criança foi encontrada com o casal durante uma abordagem no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo.

O delegado do 30º Distrito Policial (DP) da capital entendeu que houve o crime de adoção ilegal e que há indícios de que tenha havido tráfico de pessoas porque, em 30 de abril, quando a criança havia desaparecido em Florianópolis, foi verificado pela investigação que um carro branco com placas adulteradas saiu do estado de Santa Catarina para São Paulo.

Em seguida, a proprietária do veículo foi identificada e passou a ser monitorada.

Investigação

Conforme o G1, quando Roberta saiu de casa e entrou no carro em que Marcelo estava, os policiais passaram a acompanhá-la até a abordagem.

Ao ser parada, Roberta apresentou um documento e disse que era a certidão de nascimento da criança. Ela também falou que a mãe do menino o teria doado e eles estariam indo ao fórum para regularizar a situação. Marcelo também foi indiciado.

A polícia apreendeu o carro e também os celulares dos dois. Procurada pelo G1, a defesa dos suspeitos afirmou que não vai se pronunciar no momento.

Os dois vão passar por audiência de custódia nesta terça-feira (9), em São Paulo.