Criança de 2 anos desaparecida em SC há quase dez dias é encontrada

Um menino de 2 anos, que desapareceu há quase dez dias em Santa Catarina, foi encontrado nesta segunda-feira (8) em São Paulo.

Nicolas Areias Gaspar havia sido visto pela última vez em 30 de abril em Florianópolis, segundo a Polícia Militar de SP.

O menino foi encaminhado para o Conselho Tutelar paulista, conforme reportado pelo g1. Ele foi encontrado em um veículo considerado suspeito , que passou a ser rastreado nesta segunda.

Não foi informado como ele foi encontrado e as circunstâncias do encontro. "Foi localizado esse veículo em São Paulo no dia de hoje [segunda], e fizemos contato com a Polícia Militar de São Paulo, para que eles fizessem a abordagem", disse o coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, comandante da PM de Santa Catarina.

Nicolas foi resgatado ainda no veículo, segundo o comandante. Os trâmites para que ele retorne para Santa Catarina estão sendo realizados em conjunto com a Polícia Civil.

Desaparecimento

O desaparecimento de Nicolas Areias Gaspar foi notificado na quinta-feira (4) pela avó e tios maternos em boletim de ocorrência. A polícia informou ao g1 que o menino estava com a mãe quando foi visto pela última vez, que está internada no hospital.

A família do menino se mobilizou e fez uma campanha nas redes sociais para encontrá-lo. Eles informaram que a mãe "não consegue dar informações de onde o deixou ou quem ficou com ele".