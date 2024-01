Polícia investiga se menino desaparecido na praia da Barra da Tijuca foi levado por estrangeiro

A Polícia do Rio de Janeiro afirmou nessa sexta-feira (5), que não descarta a possibilidade de Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, tenha sido capturado por algum estrangeiro.

Desaparecido desde a última quinta-feira (4), Davi estava na praia da Barra da Tijuca, Posto 4, com o pai, quando sumiu. Segundo Édson dos Santos, eles chegaram no local pela manhã, no entanto, a ausência do filho foi sentida por volta das 16h50.

"Eu estava fechando a conta de uns clientes quando percebi que o Davi não estava por perto. Ele está acostumado a ir comigo para a barraca. Conhece todos os funcionários, é obediente. Não iria com estranhos. Mas não sabemos o que pode ter acontecido", testemunhou ele, na quinta-feira.

Ainda de acordo com o pai, em certo momento Davi pediu para ir ao calçadão, mas ele não autorizou. Foi então que o garoto ficou brincado ao lado da barraca, na areia, com duas crianças que aparentavam ter 7 anos.

"Sei que um gringo estava com duas crianças brincando de bola com ele. [...] Ele [Édson Davi] se fazendo de goleiro. Nisso, eu atendendo um cliente, fechando conta, quando me dei conta de que meu filho sumiu. Eram 16h50, 17h, quando aconteceu", relatou o pai.

Irmã do garoto, Giovana Almeida acrescentou que Édson Davi não teria entrado no mar porque tem medo. O pai também reforçou que, antes de entrar na água, o filho sempre pedia autorização. "Era um menino muito obediente, sempre que se aproximava da água pedia [antes]. Então, não acredito que tenha entrado na água", afirmou.

Hipóteses

A Justiça do Rio trabalha com duas hipóteses sobre o desaparecimento do menino, a primeira, que ele possa ter entrado no mar e sumido, ou, que ele tenha ido em direção ao calçadão.

Investigadores estão estudando as imagens das câmeras de segurança da orla e de estabelecimentos próximos do local no qual a criança foi vista pela última vez.

O Corpo de Bombeiros já realizou buscas pelo mar, mas não encontraram nada.