Perícia sobre morte de quatro jovens em BMW está em 'fase de conclusão', diz Polícia Científica

A Polícia Científica de Santa Catarina informou, nesta sexta-feira (5), que os exames periciais sobre a morte dos quatro jovens dentro de um carro BMW em 1º de janeiro, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, já estão em fase de conclusão. As informações serão apresentadas em coletiva de imprensa marcada para a próxima semana.

Segundo o comunicado da polícia, os vestígios coletados estão "sendo analisados e passarão por discussões entre os profissionais envolvidos, fundamentais para garantia da precisão técnica e segurança acerca da dinâmica dos fatos".

"Vale reforçar que até o presente momento nenhum laudo pericial oficial foi emitido, portanto, este órgão de Perícia Oficial se isenta de quaisquer informações não oficiais acerca dos trabalhos periciais que estão em curso", diz ainda a Polícia Científica de Santa Catarina.

De acordo com publicação do jornal O Globo, os peritos já têm conhecimento de que havia um vazamento irregular de gás no escapamento do veículo. A principal linha de investigação policial indicou possível falha mecânica no carro. A apuração considera que o problema teria ocasionado um escape de monóxido de carbono dentro do veículo, causando a morte do grupo. As vítimas ficaram por mais de três horas dentro do carro fechado, com o ar-condicionado ligado.

QUEM ERAM AS VÍTIMAS

As quatro pessoas eram naturais de Paracatu e Palmas de Minas, em Minas Gerais, e moravam na Região Metropolitana de Florianópolis há cerca de um mês.

Nicolas Kovaleski, de 16 anos;

Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos;

Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos;

Gustavo Pereira Silveira Elias, 24 anos.

ENTENDA

Na manhã de segunda-feira (1º), quatro pessoas foram encontradas desmaiadas dentro da BMW estacionado no Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, por volta de 7h30, para atender uma ocorrência de vítimas em parada cardiorrespiratória.

Por volta de 40 minutos, as equipes de resgate tentaram reanimar o grupo, mas sem sucesso. Eles foram declarados mortos pouco depois das 8h. Uma quinta vítima que também estava no veículo foi a única sobrevivente. Ela não teve a identidade revelada.

Segundo investigações iniciais, as vítimas tinham entre 16 e 24 anos e eram naturais de Minas Gerais. O grupo foi à rodoviária de Balneário Camboriú para encontrar uma mulher, namorada de um dos jovens, que estava vindo do mesmo estado.

A turista chegou à cidade por volta de 3 horas da manhã de ônibus, e ficou na rodoviária esperando os integrantes da BMW irem buscá-la.

"O veículo chega e eles [ocupantes] avisam para ela que estão passando mal. Eles relatam náusea, tontura, tremedeira, entenderam por bem esperar até melhorar", diz Bruno Effori.

Com a mulher, os cinco ocupantes ficam dentro do automóvel, com o ar-condicionado ligado, esperando na rodoviária. Nesse meio tempo, o delegado conta que a visitante recém-chegada de Minas Gerais sai repetidas vezes para ir ao banheiro.

"Ela não permaneceu o tempo todo dentro do veículo, que ficou ligado por cerca de 3h a 4h com o ar condicionado ligado", frisa.

Nos corpos, não há sinais de violência. A única sobrevivente relata que chegou a pensar que os quatro jovens estavam dormindo enquanto ia ao banheiro. Bruno Effori pontua que ainda será investigado que se há participação de uma terceira pessoa no caso.

Segundo o delegado da Polícia Civil Bruno Effori, responsável pelo caso, o monóxido de carbono "estaria sendo jogado para dentro do veículo por meio de uma perfuração que havia no cano entre o motor e o painel". Ainda assim, o esperado é que apenas a perícia constate a hipótese.