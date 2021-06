Polícia identifica perfil falso criado por Lázaro no Instagram com celular roubado

Foragido há 19 dias, Lázaro Barbosa de Sousa, suspeito de assassinar uma família em Ceilândia, teria criado uma conta falsa no Instagram para acompanhar as atualizações do caso. O perfil foi identificado pelo serviço de inteligência da Polícia, que monitorava um celular roubado pelo homem em 15 de junho. As informações são do Correio Braziliense.

Um dia antes do sequestro, policiais penais do Distrito Federal estiveram na residência das vítimas e deixaram números de telefone com elas por motivos de segurança.

Então, no dia 15 de junho, a adolescente, de 16 anos, e filha do casal, se escondeu embaixo da cama e enviou uma mensagem aos agentes: "socorro, o assassino Lázaro está aqui em casa". O policial respondeu perguntando a localização da jovem, mas, segundo o irmão dela, a notificação da chegada da mensagem fez com que ela fosse descoberta pelo fugitivo. Poucos minutos depois, o agente de segurança enviou outra mensagem, mas o aparelho não a recebeu.

Lázaro amarrou o pai e ordenou que a mãe e a filha corressem à frente no caminho até um rio.

No mesmo dia, os integrantes da força-tarefa policial, que atua nas buscas pelo suspeito, resgataram a família à beira de um córrego. Houve troca de tiros, mas Lázaro conseguiu fugir levando o celular das vítimas, que, desde então, passou a ser monitorado.

As investigações trabalham com a suspeita de que o perfil criado pelo homem na rede social era usado para saber informações sobre o seu caso.

Na conta, ele usa o nome de Patrick Sousa e coloca três figuras na biografia: emojis de arma, bomba e faca. Como foto, o fugitivo usa uma imagem de um helicóptero com policiais. Embaixo, a seguinte frase: “As buscas não param. Breve estará nas mãos da polícia. Não volta em viatura, volta com o IML”.

O perfil não tem fotos publicadas e segue 20 pessoas. Até o fim da tarde de sábado (26), quando a informação foi divulgada pelo Correio Braziliense, a conta falsa tinha 38 seguidores.

Avistado em panificadora

Uma funcionária de uma padaria relatou ao portal G1 que atendeu o fugitivo Lázaro Barbosa no local onde trabalha, em Cocalzinho de Goiás. "Foi muito rápido e ele estava nervoso. Ele está bem diferente, está mais magro, está mais moreno, o cabelo está um pouco grande e 'lambido' para trás", revelou ao site.

A mulher 32 anos, que não teve o nome divulgado, conta que ficou apavorada ao notar a presença do suspeito e que não restaram dúvidas de que era, de fato, Barbosa.

“[Ele estava com] blusa de frio azul escuro ou verde escuro, calça jeans cinza e sapato social; só que cheio de poeira e o cabelo como se tivesse acabado de tomar um banho", relembra.

"Ele chegou e falou muito baixo: 'Quanto é o salgadinho?'. Aí eu falei: 'Só um minutinho'. Eu olhei para trás [para a patroa] e falei: 'Nega, quanto que é o salgadinho?'. Quando ela olhou, já afastou e percebeu que era ele [Lázaro]", prossegue a atendente.

A funcionária disse que tentou demorar no atendimento, para que a dona da padaria pudesse chamar a polícia, entretanto o possível fugitivo notou e saiu do local.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), todas as denúncias do caso são apuradas. No entanto, apesar de não descartar a possibilidade de o suspeito ter ido à cidade, o órgão acredita que ele ainda esteja na mata, no cerco feito pela força-tarefa policial.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil