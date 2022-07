Polícia Federal prende quinto envolvido nas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips

Mais um suspeito de envolvimento nas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foi capturado pela Polícia Federal. Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, usava documento falso durante a prisão em flagrante. A informação é da colunista do G1, Andreia Sadi.

Colômbia foi ouvido na delegacia de Tabatinga, no Interior do Amazonas, onde negou que tenha participado do duplo homicídio. Outros detalhes da prisão devem ser apresentados pela PF ainda nesta sexta-feira (8).

Embora o suspeito tenha desmentido o envolvimento, uma das linhas de investigação da PF é de que ele seria o mandante dos assassinatos de Dom e Phillips. O homem atua ainda como traficante e compra ilegal de pescado.

Até agora, quatro homens foram presos: Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, Oseney da Costa de Oliveira, de 41 anos, o Dos Santos; e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha.

Crime

Bruno e Dom haviam sido vistos pela última vez no último dia 5 de junho, quando faziam uma expedição para investigar irregularidades na Terra Indígena Vale do Javari, na Amazônia. Dez dias depois, os restos mortais deles foram localizados.

As vítimas tinham sido executadas a tiros e tiveram os corpos esquartejados, queimados e enterrados. A perícia concluiu que Bruno recebeu dois disparos no tórax e um na cabeça, enquanto Dom foi baleado no tórax.