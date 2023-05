Um homem de 28 anos morreu em Santiago, no Rio Grande do Sul, após um pneu explodir e atingi-lo, nessa quarta-feira (3). O mecânico Vinícius Saldanha do Carmo foi encaminhado a um hospital, mas morreu logo após dar entrada.

Conforme o Uol, o acidente aconteceu às margens da BR-297. Ainda não se sabe a causa da explosão do pneu. Vinícius trabalhava há duas semanas no local. O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.