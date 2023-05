Turbina de avião pega fogo e aeroporto Santos Dumont é fechado no Rio

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, teve as pistas fechadas no início da noite desta quinta-feira (4) após um avião soltar fogo pela turbina pouco antes de decolar. Ninguém se feriu.

O motor da aeronave pegou fogo ainda na cabeceira da pista. Destroços causados pelo princípio de incêndio ficaram pela pista, o que levou ao fechamento do aeroporto.

O voo Gol 2040 iria para Porto Alegre. A companhia aérea brasileira, que é sediada no Rio, emitiu nota oficial sobre a ocorrência. Segundo a empresa, "a falha técnica foi detectada a tempo", e garantiu que todos os protocolos para essas situações foram cumpridos pela tripulação.