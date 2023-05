Jovem que caiu de pêndulo de 20 metros ao comemorar divórcio relata sequelas do acidente

Um jovem de 22 anos se recupera de sequelas de uma queda de 20 metros após a corda do pêndulo que saltava arrebentar, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), enquanto comemorava o próprio divórcio.

O acidente ocorreu em 11 de fevereiro. Para comemorar a separação, Rafael Tostas decidiu saltar de um pêndulo que fica em uma lagoa formada em uma antiga pedreira. A atividade é similar ao bungee jump.

A corda do equipamento arrebentou e o jovem caiu na água, de uma altura de cerca de 20 metros. Ele fraturou o pescoço, a lombar e machucou as costas e o rosto.

Ele contou ao portal g1 que passa por uma rotina intensa de fisioterapia para aliviar as consequências do acidente. O jovem começou a refletir sobre a própria vida após o ocorrido.

"Eu sempre fui uma pessoa muito calma, mas de um tempo para cá as coisas mudaram. Depois do divórcio eu queria aproveitar de todas as formas. Eu estava fazendo muita loucura. Não estava valorizando nem um pouco minha vida", contou.

Três meses do acidente

Após quase três meses do acidente, Rafael revelou ao g1 que ainda enfrenta dificuldades de levantar peso e sente fraqueza em partes do corpo. O jovem também precisa lidar com traumas psicológicos.

"O meu sono não é o mesmo. Não estou conseguindo dormir. Tive que ir atrás de ajuda. Comecei a ter crises, tenho pesadelos, tenho medo de ir dormir. A gente acha que a gente é forte, mas se você tiver um especialista ou uma luz é muito melhor do que tentar levantar sozinho", disse.

Ele precisou se afastar do trabalho, onde ocupava o cargo de operador de produção. Relembrando o acidente, Rafael aponta que só lembra de acordar na água, com pessoas ao redor dele pedindo para não se mover.

"Eu me desesperei, pensei: 'O que eu estou fazendo aqui deitado?'. No momento que eu tentei levantar eu lembro de sentir uma dor muito forte. Nunca senti dor pior na minha vida", disse.

Os responsáveis pelo parque afirmaram ao g1 que a atividade do pêndulo está suspensa. Uma perícia do equipamento ainda deve ser concluída. A Polícia Civil do Paraná não tem investigações abertas sobre o caso.

O parque foi invadido um dia antes do acidente, mas não há informações se a invasão tem relação com o ocorrido.