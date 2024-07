Piloto de parapente morre após salto em campeonato, em Goiás

Um piloto morreu após saltar de parapente da Serra de Jaraguá (GO), nesta quinta-feira (25). Eduardo Dentes, 56, participava do campeonato XCerrado, da Goiases Parapente Clube, quando sofreu o acidente. As informações são do G1.

Em comunicado, o clube lamentou a morte do piloto e prestou solidariedade a familiares e amigos. Além disso, anunciou o encerramento do campeonato e decretou luto de três dias devido à morte do piloto.

Veja nota da Goiases Parapente Clube:

"É com profundo pesar e tristeza que informamos o falecimento de Eduardo Dentes. O acidente ocorreu durante sua aproximação para o pouso. Imediatamente, os demais pilotos que testemunharam o incidente acionaram o socorro, e a ambulância chegou rapidamente ao local. No momento do resgate, Edu estava consciente, mas logo em seguida quando colocado na ambulância do Samu sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Em razão dessa trágica perda, o Goiases Parapente anuncia o encerramento do campeonato XCERRADO. Nossos corações estão com a família e amigos de Edu neste momento difícil. Decretamos luto oficial por 3 dias".

Nas redes sociais, a instituição lembrou o piloto: "Ele era uma alma vibrante que sempre iluminava nossos dias com sua paixão pelo voo livre e sua alegria contagiante. Seu espírito livre e aventureiro, seu entusiasmo continuarão a inspirar todos nós. Jamais esqueceremos o amor que tinha por voar em Jaraguá, cada voo contemplava as belezas do nosso Cerrado e todos os dias da temporada chegava super animado pelo voo".

Queda foi de mais de 1 mil metros de altura

Segundo a direção do clube, Eduardo saltou por volta de 12h da Rampa de Jaraguá, próxima ao Parque Estadual da Serra de Jaraguá (PESJ). O local fica a 1.013 metros de altura e o pouso ocorre em um pasto a 13 km da rampa, na base do morro.

O piloto decolou da rampa, mas tentou abortar o voo logo em seguida e se chocou com força contra o chão, cerca de 15 minutos depois.

Competidores que presenciaram o acidente chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Conforme a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad), Eduardo foi resgatado consciente, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória a caminho do hospital e morreu.