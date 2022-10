Passageiro grava forte turbulência em voo entre o Paraná e o Paraguai; veja vídeo

Um vídeo registrado por um passageiro mostra uma forte turbulência em um voo da Latam entre Foz do Iguaçu, no Paraná e Assunção, capital do Paraguai, nessa quarta-feira (26). Em meio a gritos da tripulação, é possível ver que alguns passageiros são arremessados para cima.

O avião saiu de Santiago, Chile, às 15h50 com destino a Assunção, mas teve de fazer um desvio de rota e pousar na cidade brasileira por conta da previsão de fortes tempestades. As informações são do G1.

Tripulação passou por momentos de angústia:

Avião teve danos

A aeronave só saiu de Foz do Iguaçu para seguir viagem ao Paraguai por volta das 21h. No caminho, um temporal surpreendeu novamente pilotos e passageiros e o avião foi atingido por uma chuva de granizo.

O bico da aeronave ficou destruído e vários danos à estrutura foram causados. O Serviço Meteorológico do Paraguai informou que vários temporais foram registrados no país.

Apesar dos transtornos, o avião pousou às 23h09 de quarta com toda a tripulação ilesa. A Latam lamentou o ocorrido "que a situação meteorológica pode ter causado aos passageiros".

