Paraquedista do Exército morre após salto neste domingo (24), em São Paulo

Uma paraquedista do Exército, identificada como Bruna Ploner, de 33 anos, morreu após saltar, na manhã deste domingo, no centro de paraquedismo de Boituva, em São Paulo. As informações são do G1.

Não há informações se a prática ocorreu durante o exercício da atividade profissional. Horas antes do acidente, Bruna compartilhou, nas redes sociais, uma fotografia que havia feito de uma aluna de uma escola particular de paraquedismo.

Causas do acidente



Informações iniciais apontam que a jovem teria sofrido politraumatismo ao tentar pousar em baixa altitude. Bruna foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Municipal São Luiz, em Boituva, mas não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h deste domingo. Ao G1, a Polícia Civil informou que o local do acidente está sob perícia e solicitou a apreensão do equipamento utilizado pela vítima para investigar as causas do acidente.