Pai das três meninas mortas com a mãe pediu ajuda para procura-las após perder contato

O pai das três meninas que foram encontradas mortas com a mãe, nessa segunda-feira (27), dentro da própria residência no município de Sorriso, no Mato Grosso, teria entrado em contato com um amigo pedindo ajuda para localizar a família no domingo (26). No áudio, ele diz que a esposa e as filhas não respondiam mais as mensagens desde sexta-feira (24). As informações são do portal g1.

O homem trabalha como caminhoneiro e estava em Cascavel (PR) quando o crime ocorreu.

"Tô desde sexta-feira à noite sem contato com a minha família, lá com a minha mulher, minhas filhas, cara, tudo desligado. Tô ficando preocupado aqui. Mando mensagem, não me responde, ligo no WhatsApp e não atende, ligo no telefone normal e vai direto para caixa de mensagem", disse o pai.

"Eu ia pedir para você dar uma olhada lá para mim, passar lá em frente de casa olhar por baixo lá do portão e ver se o carro está em casa. Vê se tem algum movimento de gente lá", solicitou o homem, mas o amigo da família não estava na cidade.

A suspeita é de que o crime tenha sido cometido pelo funcionário de uma obra próxima à casa da família, que teria esfaqueado e abusado sexualmente de, pelo menos, três das vítimas. Ele foi preso nessa segunda-feira (27), após os corpos terem sido encontrados.

De acordo com informações da Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso (PJC MT), vizinhos notificaram as autoridades após perceberem que as quatro não haviam sido vistas ao longo do fim de semana. Ao chegar ao imóvel da família, a Polícia encontrou as vítimas já sem vida, com cortes profundos pelo corpo.

Identificada como Cleci Calvi Cardoso, a mãe tinha 46 anos e morava com as três filhas: Miliane, de 19, e duas crianças, de 10 e 12 anos.

Suspeito

Segundo levantamento da equipe de perícia técnica, o acusado, identificado como Gilberto Rodrigues dos Anjos, teria feito uso de entorpecentes e entrado na casa pelo banheiro com a intenção de roubar o imóvel. Tentando impedi-lo, Cleci entrou em conflito físico com o acusado e acabou sendo esfaqueada. A filha mais velha tentou socorrer a mãe, mas também foi atacada.

Conforme informado pela Polícia Civil, Gilberto esfaqueou três vitimas e asfixiou outra, além de ter abusado sexualmente da mãe e de duas filhas.

Após cometer os delitos, ele teria retornado para o terreno em que trabalhava, ao lado da residência da família. No local, de onde é possível observar o interior da casa, foram encontradas roupas sujas de sangue em um contêiner, e uma peça íntima de uma das vítimas em uma sacola.

Preso, Gilberto foi levado para a Penitenciária Dr. Osvakdi Florentino Leite Ferreira. De acordo com a Polícia Civil, a mudança ocorreu após agentes identificarem risco de uma tentativa de linchamento do suspeito por parte da população de Sorriso.