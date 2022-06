Outro suspeito confessa assassinato de Bruno e Dom, diz PF

Mais um preso confessou participação nas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips neste domingo (19). Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, afirmou ter sido também um dos executores dos assassinatos, de acordo com a Polícia Federal. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Além de Pelado da Dinha, preso no último sábado (18), a lista ainda conta com o pescador Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, que confessou a autoria do crime.

Outro suspeito identificado é o também pescador Oseney da Costa de Oliveira, irmão de Amarildo e conhecido como Dos Santos. Ele negou ter envolvimento com o duplo homicídio.

O número de suspeitos envolvidos subiu para oito. De acordo com a PF, foram identificados mais cinco homens que teriam ajudado a enterrar os corpos das vítimas. Os nomes dos suspeitos, no entanto, não foram revelados ainda.

Causa das mortes

Conforme perícia da PF, as vítimas foram assassinadas com armas de caça. O indigenista foi atingido por três tiros, enquanto o jornalista foi morto com um disparo.

Exame indica que a morte de Dom Phillips foi causada por "traumatismo toracoabdominal por disparo de arma de fogo com munição típica de caça, com múltiplos balins [chumbinhos presentes em cartuchos de espingarda], ocasionando lesões principalmente sediadas na região abdominal e torácica".

Já a morte de Bruno Pereira foi "causada por traumatismo toracoabdominal e craniano por disparos de arma de fogo com munição típica de caça, com múltiplos balins".

