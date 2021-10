Operação apreende meia tonelada de cocaína escondida em mangas no Rio de Janeiro

Cerca de 500 quilos de cocaína foram apreendidas pelas polícias Civil e Federal, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, escondidos em mangas. A droga seria exportada para a Europa e estava escondida em contêineres de refrigeração.

Os entorpecentes dariam lucro de mais de R$ 15 milhões ao tráfico de drogas, já que o cloridrato de cocaína custa cerca de R$ 30 mil o quilo no continente europeu. As informações são do O Globo.

Ação articulada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Polícia Civil do Rio de Janeiro e Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal ocorreu na noite dessa quinta-feira (30).

Quadrilha especializada

Segundo a Polícia, três pessoas foram presas tentando fugir da ação policial. Eles seria ligados a uma das maiores quadrilhas especializadas em tráfico internacional de drogas da América do Sul para a Europa.

Com os suspeitos, foi apreendida uma pistola. Conforme as investigações, eles transportavam a cocaína de outros estados dentro de fardos de açúcar, para depois escondê-la em mangas e envolvê-las em plástico.

Eles utilizavam contêineres refrigerados para armazenar os materiais e dificultar a fiscalização de autoridades.