Olavo de Carvalho é diagnosticado com Covid-19

Olavo de Carvalho foi diagnosticado com Covid-19 e desmarcou as aulas do Curso Online de Filosofia que ministra. A informação sobre o estado de saúde do escritor foi divulgado no sábado (15) no canal oficial que mantém no Telegram.

Aos 74 anos, o autor integra o grupo de risco para a doença. As informações são do portal Uol.

"O professor foi diagnosticado com covid e já se recupera. Esperamos que tudo se normalize em breve", escreveu a conta administradora do grupo, que conta com mais de 68 mil inscritos.

Foto: reprodução

A mensagem foi compartilha após Olavo ter cancelado por duas semanas consecutivas as transmissões ao vivo que ministra para os assinantes pagos do curso.

Desde o início da pandemia da Covid-19, o escritor questiona a gravidade da crise de saúde coletiva.

Em janeiro de 2020, uma publicação feito por ele no Twitter foi excluída pela plataforma, por conter conteúdo com "disseminação de informações enganosas" e "prejudiciais relacionados à covid-19".

Residente nos Estados Unidos, o escritor retornou ao Brasil ano passado, quando ficou três meses internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo, onde foi submetido a um cateterismo.

Na época, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) chegou a instaurar um procedimento para apurar se Olavo furou a fila do SUS. Após receber alta na rede pública, ele internou-se novamente, na clínica Saint Marie, na Zona Sul de São Paulo, de onde recebeu alta no fim de novembro.