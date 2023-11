Nova onda de calor acima de 40° C chega ao Brasil em novembro; veja regiões mais atingidas

Uma nova onda de calor com temperaturas que podem superar os 40°C chega ao Brasil a partir desta quarta-feira (8). Conforme prognóstico da Climatempo, o fenômeno ocorre entre o norte e o oeste do Paraná, extremo oeste de Santa Catarina e em algumas regiões ao norte e ao oeste do Rio Grande do Sul.



São Paulo e Goiás também serão afetados. "Já teremos temperaturas máximas passando dos 37°C no oeste paulista", disse o meteorologista Vinicius Lucyrio, da Climatempo.

Já nesta quinta-feira (9), massas de ar quente dominam o Mato Grosso do Sul e o sudoeste de Mato Grosso. São Paulo continuará com calor, e terá mínimas acima de 20°C e 24°C no oeste e norte paulista. O Rio de Janeiro também será afetado.

A onda quente segue na sexta (10) e por todo o fim de semana, conforme especialistas. É possível que o mês de novembro seja de recordes mensais para capitais como Palmas, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio De Janeiro, Cuiabá e Campo Grande.

Veja as principais regiões afetadas:

Mato Grosso do Sul

Sul de Mato Grosso

Sul e Oeste de Goiás

Triângulo Mineiro

Interior de São Paulo

Vale do Ribeira

Grande Rio

Região dos Lagos

Região de Campos

Extremo norte do Paraná

'Onda de calor histórica'

De acordo com o meteorologista Vinicius Lucyrio, o país se encontra em um evento de calor histórico e com temperaturas disparando. Na segunda-feira (13), o calor aumenta e pode passar dos 40°C em Tocantins, Bahia, Piauí, Espírito Santo, leste de Minas Gerais, interior de Pernambuco e de Roraima.

"Estamos diante de uma onda de calor histórica, em um mês em que normalmente temos a umidade se espalhando de novo sobre o país, com chuvas amplas e volumosas, com radiação solar mais intensa e dias mais longos.