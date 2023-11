Quais estados estão emitindo o novo RG? Veja lista e como tirar o documento

O Governo Federal prorrogou até 11 de janeiro o prazo para que os estados comecem a emitir o novo modelo da Carteira de Identidade Nacional — conhecida atualmente como Registro Geral, ou RG. Pelo antigo cronograma, o limite era até a última segunda-feira (6).

Até o momento, apenas 12 unidades da federação confeccionam as novas carteiras. Veja quais são:

Acre;

Alagoas;

Amazonas;

Distrito Federal;

Goiás;

Maranhão;

Minas Gerais;

Mato Grosso;

Piauí;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina.

A Carteira de Identidade Nacional usa o CPF como número único para melhorar cadastros administrativos, fortalecer verificações das Forças de Segurança Pública e mitigar os problemas de fraudes no Brasil, segundo o Governo.

Além disso, o novo documento não conta mais com o campo "Sexo" e apresenta o cidadão com um nome único, não mais com "Nome Social" ou "Nome do Registro Civil".

Veja também

Ceará começará a emitir até janeiro de 2024

Conforme reportagem publicada pelo Diário do Nordeste no último 1º de novembro, o Ceará se prepara para começar a confeccionar os novos RGs a partir do início do ano que vem. A informação foi confirmada pelo titular da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB) da Perícia Forense (Pefoce), Ricardo Filgueiras.

Os documentos de identidade atuais devem perder a validade no dia 28 de fevereiro de 2032.