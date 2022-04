Namorada de jovem achado com corte na barriga é denunciada pelo MP no Espírito Santo

O Ministério Público denunciou, como autora da agressão, a namorada de jovem encontrado com um corte na barriga na Praia do Ermitão, em Guarapari, no Espírito Santo. Segundo o G1, a denúncia por lesão corporal grave acompanha o indiciamento feito pela Polícia Civil e foi entregue à Justiça.

O caso aconteceu no dia 16 de janeiro, quando o rapaz de 20 anos acordou com a barriga aberta e parte do intestino exposto após usar drogas. Ele estava na presença da namorada, Lívia Lima Simões Paiva Pedra, também de 20 anos.

Em depoimento, ambos afirmaram que não se lembram de nada, pois "apagaram" após usar os entorpecentes. Posteriormente, o advogado do casal apontou tentativa de latrocínio.

No documento da denúncia, o MP colocou que a jovem agiu "por motivação desconhecida e impulsionada pelo uso de drogas".

Apesar de ser apontada como agressora, o órgão não solicitou a prisão. Assim, Lívia deve responder em liberdade. Em caso de condenação, a pena pode variar de dois a oito anos de prisão.

Denúncia de Lívia Ministério Público "A denunciada, utilizando objeto cortante, golpeou a barriga do réu e o rosto dele, causando-lhe as lesões gravíssimas que determinaram a debilidade permanente do intestino delgado da vítima, deformidade permanente e fratura da cavidade nasal e seio maxilar".

As lesões foram registradas nas fotos e vídeos juntados aos autos, assim como no prontuário médico. Nesta sexta-feira (8), a Polícia Civil deve divulgar detalhes da conclusão do inquérito.

O G1 entrou em contato com o advogado do casal, mas não obteve retorno até o momento da publicação.

Rapaz volta para hospital

No início desta semana, o jovem voltou a ser internado por conta de uma inflamação e febre, ainda de acordo com o G1.

Ele havia passado dois meses internado devido às complicações do ferimento na barriga. Após receber alta no dia 17 de março, retornou para casa.

Na época do caso, o jovem foi submetido a cirurgia e chegou a receber atendimento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Inicialmente, foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e depois transferido para o hospital particular.

SUPOSTO LATROCÍNIO

No dia 1º de fevereiro, o advogado que representa os dois jovens, Lécio Machado, defendeu, em entrevista à TV Gazeta, que os dois foram atacados e roubados.

Lécio Machado Advogado "Eles têm um relacionamento há mais de um ano e ele estava para ir embora do Brasil para estudar línguas, fora do Brasil, e ela ainda está estudando no pré-vestibular. Eles foram fazer uma comemoração de despedida deles, porque iam ficar um tempo sem se ver, por isso foram para a praia".

USO DE DROGA ALUCINÓGENA

À Polícia, a namorada do rapaz relatou que o casal usou drogas e álcool no local do incidente. Conforme o depoimento, os dois "apagaram" após consumir os entorpecentes.

A jovem confirmou que o caso aconteceu na praia e ela solicitou ajuda aos vigias do parque próximo à praia em que estavam por volta das 2h.

Uma ambulância do Samu resgatou o homem, que estava com um corte profundo no abdômen e parte do intestino para fora, mas consciente, na manhã do dia 16 de janeiro. Uma câmera de monitoramento flagrou o momento.

A dupla teria ingerido "quadradinho de papel", expressão usada para se referir à droga LSD, devido ao formato.

Já em fevereiro, o laudo médico do jovem apontou vestígios de uma dosagem alta de fentanil no sangue. A droga é 50 vezes mais potente que heroína e 30 vezes mais que morfina.

