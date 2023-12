Mulher que marcava encontros amorosos para furtar parceiros é presa no Rio de Janeiro

Uma mulher, suspeita de marcar encontros amorosos pelas redes sociais para cometer crimes contra os parceiros, foi presa no Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (2). As informações são do portal g1.

Um mandado de prisão preventiva contra Raquel de Melo Pereira, de 25 anos, expedido pela 39ª Vara Criminal da Capital, foi cumprido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116 Norte).

18 passagens pela Polícia já tem Raquel, por crimes como estelionato e furta. Ela foi presa no fim de 2022, mas foi solta no último dia 7 de setembro e, segundo a Polícia Civil, voltou a cometer crimes.

Em novembro último, a jovem roubou um cartão bancário de um homem que ela conheceu nas redes sociais e subtraiu todo o dinheiro que o homem tinha nas contas bancárias.

Em outro caso, no ano passado, Raquel conseguiu desviar dinheiro pelo aplicativo do banco do celular da vítima.