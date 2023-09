Mulher que deixou de ser contratada por tatuagens deve ser indenizada em R$ 7 mil em SP

Uma mulher que deixou de ser contratada por possuir tatuagens será indenizada em R$ 7 mil pela empresa. Conforme o processo, ela já havia sido aprovada para a vaga, chegando a ser entrevistada por videochamada. No entanto, o estabelecimento decidiu recusar a mulher após verem as tatuagens no momento da contratação.

Segundo decidiu a 59ª Vara do Trabalho de São Paulo, que deu a sentença por meio da juíza Camila Costa Koerih, a possível funcionária teve o "direito de personalidade afetado".

A magistrada argumentou ainda que a tattoo é "uma autoexpressão artística" que não tem característica nociva ao emprego.

"Desta forma, não é dado ao empregador (ou possível empregador, no caso de dano pré-contratual) discriminar candidato que possua tatuagens, por evidente afronta a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, qual seja, a erradicação de qualquer tipo de preconceito", decidiu a juíza.