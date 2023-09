Homem descobre que ganhou transplante de rim durante trilha na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro

Um homem descobriu que chegou sua vez na fila do transplante de rim durante uma trilha na região da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro e saiu direto do local para o hospital, que era a 120 km de distância, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, recebeu a ligação no último sábado (23), mas se ele descesse a pé não teria tempo.

Foram mobilizados 10 bombeiros militares e duas aeronaves do Corpo de Bombeiros para buscar Ricardo levá-lo à Santa Casa de Juiz de Fora. As informações são do O Globo.

Operação militar mobilizou transporte; assista:

"O paciente estava em uma área remota e precisava chegar no hospital em, no máximo, três horas. Não daria para retornar a pé. Assim que fomos acionados em apoio, mobilizamos todos os esforços para cumprir a missão", conta o coronel Leandro Monteiro, secretário estadual de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros.

Segundo o militar, foi um "caso atípico": "Foi um caso atípico, até porque a pessoa que espera 9 anos para realizar esse tipo de procedimento sério, ser informada durante a travessia na Serra dos Órgãos que tinha sido contemplada, é uma situação que a gente tem que comemorar".

Cirurgia bem sucedida

Ricardo precisava chegar em solo mineiro em menos de três horas. Com a ajuda dos bombeiros, ele chegou ao local com tempo de sobra, em cerca de duas horas. Segundo a cirurgia foi completada com sucesso.

A comandante do Grupamento de Operações Aéreas dos bombeiros, Rachel Lopes, comentou que a situação foi desafiadora, pois as condições climáticas da região da Serra dos Órgãos estavam instáveis.