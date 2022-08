Mulher que criticou 'Alexandre do Guará' por nível social registra B.O após áudio viralizar

A moradora de Lago Sul que aparece detonando um morador da cidade satélite Guará, em Brasília (DF), registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) após o áudio das críticas viralizar. Ela estava terminando o relacionamento com Alexandre Leal Silva, 37, que ficou conhecido como "Alexandre do Guará".

No áudio, ela, que mora em outra cidade satélite de Brasília, na área nobre, fala que não vai pisar no Guará, "pois não nasceu pra isso". "Nós somos de níveis sociais completamente diferentes, eu não gosto de frequentar o Guará, nunca frequentei o Guará, não vou frequentar o Guará. Você tá me entendendo?", completa.

Após a repercussão do áudio, ela foi à 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) e registrou o B.O por ter se sentido "moralmente ofendida". Segundo ela, a recusa em ir ao local foi por medo.

A moça ainda comentou que Alexandre era alcoólatra e esteve em reabilitação. Para ela, ir ao Guará era uma situação de risco, "pois não teria quem a protegesse".

O casal teria se relacionado no início de junho e, desde então, ficaram indo e voltando. Eles se viram inclusive, na segunda-feira (8). À Polícia, a mulher disse também que não quis discriminar Alexandre e criticou a divulgação do áudio.

Áudio viralizado

A mensagem de voz inicia com a mulher falando que Alexandre não sabe escrever direito. Ela foi duramente criticada nas redes sociais.

"Alexandre, você não sabe nem escrever, é ‘você vai vir’, com ‘r’. E outra coisa, nós somos de níveis sociais completamente diferentes, eu não gosto de frequentar o Guará, nunca frequentei o Guará, não vou frequentar o Guará. Você tá me entendendo?”, diz.

"Eu sinto muito. Eu não piso no Guará, eu não nasci pra isso. Você mandando ‘você vai vim’, não é isso, é ‘vir’. Escuta minha mensagem anterior, sério não dá pra relacionar com pessoas de níveis culturais diferentes", continua.

A moradora do Lago Sul segue o "término" comentando sobre sua vida e diz que se Alexandre não estiver disposto a andar em lugares como o B Hotel, eles não dariam certo.

"Cara, eu fiz mestrado fora, tenho curso superior, tenho pais milionários, tenho tudo. E tenho que ficar me rebaixando indo no Guará? Comprar frios pra ficar tomando com você numa varanda cheia de carros. Nem mesa tem na varanda. Ah, tenha dó, Alexandre", finaliza.

