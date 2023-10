Mulher que atropelou pessoas durante briga por vaga em salão de beleza vira réu em SP

Juliana Schmidt, 32, que está sendo acusada de tentativa de homicídio por atropelar quatro pessoas, virou réu em São Paulo, nesta quarta-feira (18). A mulher alega que engatou a ré por engano e está sendo injustiçada. Ela teve a prisão preventiva decretada nessa quinta-feira (12).

O promotor de Justiça Severino Barbosa disse, em denúncia, que o crime foi praticado com as qualificadoras de motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e com emprego de meio que representou perigo comum, pois, além das quatro vítimas, a denunciada poderia ter atingido qualquer outra pessoa que estivesse passando pelo local. A filha de Juliana também estava no veículo no momento da colisão.

Conforme relato das vítimas, em depoimento, Juliana teria as ameaçado de morte e "jogado" o carro para cima delas.

Entenda o caso

A confusão entre a mulher e as vítimas foi flagrada por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver a mulher discutindo com clientes do estabelecimento após ter parado seu carro em vaga privativa do local. Em seguida, ela acelera o veículo para frente e para atrás, visando atingir as vítimas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Juliana se envolveu em uma briga por ter estacionado seu carro numa vaga que seria exclusiva para clientes de um salão de beleza.

O proprietário do estabelecimento teria parado o veículo em frente ao dela, fechando a saída e impedindo que ela conseguisse tirar o carro. Ao tentar manobrar, apesar de não haver espaço, ela acabou batendo em outro veículo estacionado.

Foi então que a discussão começou e ela deu marcha à ré, atingindo as vítimas. Conforme as imagens, a mulher acelerou novamente e bateu em mais dois carros. Depois, um homem agiu rapidamente para retirar a chave do contato no momento em que o veículo parou.

Juliana alegou que não teve culpa pelo ocorrido e ficou "apavorada". "Todo mundo veio para cima de mim, dez pessoas para cima de uma", disse.