Fisiculturista assassinado em academia foi 'jurado de morte' e já havia sido preso na Bahia

O fisiculturista baiano Eustácio Batista Dias, de 27 anos, foi assassinado dentro de uma academia no interior de São Paulo, na terça-feira (17). Conforme informações apuradas pelo g1, ele tinha passagem pela polícia e foi "jurado de morte" na Bahia. No entanto, não é possível afirmar se os crimes estão relacionados com o caso.

Os crimes ocorreram em Teixeira de Freitas, no interior da Bahia, município de Eustácio. Em 2021, ele foi preso por uma receptação, enquanto a segunda detenção, em 2022, foi devido a um furto. Além disso, há indício de que ele traficava drogas, mas não foi preso por isso.

O assassinato dele ocorreu em uma academia de Botucatu, sendo registrado pelas câmeras de segurança do local. Uma dupla de suspeitos foi identificada e ouvida. Porém, ambos foram liberados. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Conforme o delegado de Botucatu, Lourenço Talamonte, Eustácio se mudou para o interior de São Paulo após ser "jurado de morte" na Bahia. Nas redes sociais, a vítima chegou a confirmar ter sido preso, mas não deu detalhes sobre o motivo da prisão.

Crime na academia

As câmeras de segurança da academia registraram o momento em que os criminosos entram no local e disparam contra Eustácio, que cai no chão. A dupla se aproxima e continua a atirar até matar o fisiculturista. Em seguida, eles fogem.

Eustácio foi campeão brasileiro de fisiculturismo na categoria Men’s Physique Júnior, em 2018, e treinava na academia no momento em que foi alvejado.

A gravação mostra que havia seis pessoas na academia na hora em que os criminosos invadem. Um homem foi atingido, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.