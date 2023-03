Mulher é presa após matar filha de cinco anos e atear fogo em apartamento no DF

Uma mulher foi presa em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (6), após matar a filha de 5 anos e colocar fogo no próprio apartamento em Taguatinga, no Distrito Federal. A suspeita foi identificada como Zenaide Rodrigues de Souza, 32, e confessou o crime por asfixia à Polícia Civil (PCDF). As informações são do g1.

Na tarde desta segunda, a prisão foi convertiva para preventiva. Ela também confessou ter ateado fogo no apartamento da própria família, com o corpo da vítima.

A prisão preventiva busca evitar que Zenaide cometa outros crimes, fuja ou comprometa as investigações do caso.

Entenda o caso

Durante esta madrugada, Zenaide matou a filha de 5 anos asfixiada e depois ateou fogo no imóvel. Ainda segundo o g1, o Corpo de Bombeiros resgatou a mulher, que não teve ferimentos graves.

Testemunhas apontaram que ela relatou ter tentado tirar a própria vida e deixado a filha no quarto, trancada, para que não se ferisse. No entanto, o quarto da criança não foi atingido pelo incêndio e o corpo não tinha sinais de queimadura.

Assim, após análise do corpo, foi constatado que a menina estava morta há pelo menos seis horas antes do incêndio.

A Polícia Civil ainda detalhou que Zenaida deixou carta contando que utilizou o travesseiro para matar a própria filha, que tinha marcas de unhas no pescoço.