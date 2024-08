Mulher e adolescente torturam homem após marcarem encontro em aplicativo de relacionamento

Uma mulher foi presa e uma adolescente foi apreendida pela Polícia Militar no último sábado (11), na cidade do Rio de Janeiro, após aplicarem golpes pelo aplicativo Tinder. Elas são acusadas de roubo, extorsão e tortura. As informações são da CNN Brasil.

A adulta, identificada como Laura da Silva Lucas, também foi presa por corrupção de menores. Um homem relatou que conheceu a mulher através do aplicativo de relacionamento e marcou um encontro no dia 23 de março, no bairro Botafogo.

Laura chegou ao local acompanhada da adolescente de 14 anos. O homem levou as duas até o seu apartamento em Copacabana, mas ao chegar no local foi torturado pela dupla.

Laura teria puxado uma faca e mostrado uma arma de fogo para render a vítima. Em seguida, as duas o amarraram a uma cadeira, com os braços atrás das costas e a boca coberta por uma fita adesiva. Depois, elas o forçaram a realizar transferências bancárias.

A Polícia Civil disse que o homem foi obrigado a pedir dinheiro para familiares, sob ameaça e tortura. Durante a ação, a dupla queimou a vítima com uma sanduicheira elétrica, usaram um pedaço de madeira para agredir o homem e usaram um cabo de carregador de celular para enforcá-lo.

O homem também afirmou que a arma foi engatilhada e colocada contra sua cabeça diversas vezes. A ação durou cerca de cinco horas. As duas deixaram o apartamento com celular e objetos de valor da vítima, além de terem efetuados compras no cartão de crédito do homem.

Laura também esteve envolvida em outro caso, no bairro Cachambi, onde chegou a esfaquear a vítima. Segundo os investigadores, ela sabia do mandado de prisão contra ela e fugiu para o Paraguai, onde ficou por dois meses. Ao retornar ao Brasil, mudou de endereço, mas foi presa pela Polícia no bairro Botafogo, enquanto a adolescente foi presa no bairro Suruí, em Magé.